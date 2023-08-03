WBO назначила Цзю чемпионом в первом среднем весе: Тим получит звание после боя Канело и Чарло
Тимофей Цзю назначен чемпионом мира по боксу в первом среднем весе по версии WBO.
Такое решение Всемирная боксерская организация приняла из-за поединка за звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе между Саулем Альваресом и действующим владельцем пояса WBO до 70 кг Джермеллом Чарло.
Цзю был обязательным претендентом на титул WBO, но Чарло подписал контракт на бой с Альваресом.
Организация решила, что перед поединком с Канело Чарло представят как чемпиона WBO, после чего пояс перейдет к Цзю.
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