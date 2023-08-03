WBO назначила Цзю чемпионом в первом среднем весе: Тим получит звание после боя Канело и Чарло

Теги WBO Тимофей Цзю Сауль Альварес бокс Джермелл Чарло Бокс/MMA/UFC

Тимофей Цзю назначен чемпионом мира по боксу в первом среднем весе по версии WBO.

Такое решение Всемирная боксерская организация приняла из-за поединка за звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе между Саулем Альваресом и действующим владельцем пояса WBO до 70 кг Джермеллом Чарло.

Цзю был обязательным претендентом на титул WBO, но Чарло подписал контракт на бой с Альваресом.

Организация решила, что перед поединком с Канело Чарло представят как чемпиона WBO, после чего пояс перейдет к Цзю.

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1 комментарий

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хрень
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