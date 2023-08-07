Бенеил Дариуш о дебюте Алмабаева: «Он сможет претендовать на титул UFC»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Асу Алмабаев Бенеил Дариуш Спорт Казахстана

Американский боец UFC Бенеил Дариуш оценил дебют Асу Алмабаева в лиге:

«Асу выглядел очень хорошо. Доминировал от начала до конца. Сможет ли он претендовать на титул чемпиона UFC? Да. Определенно сможет»

Асу задушил во втором раунде американца Осборна.

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