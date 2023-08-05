Дариуш о бое Алмабаев – Осборн: «Оде — непростой соперник»

Американский боец UFC Бенеил Дариуш высказался об Оде Осборне — сопернике казахстанца Асу Алмабаева по дебютному бою в UFC.

«Не знаю Асу, но посмотрю бой и потом выскажу мнение. Осборн — непростой соперник. Весьма опытный», — сказал Дариуш.

Поединок Алмабаев — Осборн (18-5-1, в UFC 4-3) пройдет утром 6 августа по времени Астаны в Нэшвилле.

Асу Алмабаев. Дрался в ночных клубах, работал на базаре, снимался в реалити-шоу, а через 10 дней дебютирует в UFC

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