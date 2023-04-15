Иван Штырков – об Александре Емельяненко: «Я больше не хочу принимать участие в его реабилитации»

Теги Александр Емельяненко MMA Вячеслав Дацик Иван Штырков Бокс/MMA/UFC

Боец MMA Штырков заявил, что больше не будет помогать Александру Емельяненко.

Иван Штырков рассказал, как помогал Александру Емельяненко готовиться к бою с Вячеславом Дациком, который прошел в 2022 году в Екатеринбурге. 

«Александр просто взял и упал. Когда началось его возвращение, то я поверил в него... Я говорю о возвращении к человеческому облику, человеческой жизни, без зависимостей. Мы помогали ему восстановиться. Мы не рассматривали его в качестве чемпиона по ММА, а просто по-человечески надеялись, что он завязал.

Сейчас я в это не верю. Знаю, сколько усилий было приложено, чтобы вернуть его в тот облик, который мы увидели против Дацика. Да, поражение, но мы сами понимали нюансы. Вопрос не в этом. Это был здравомыслящий и адекватный человек, поддерживающий активный образ жизни и контролирующий себя. Это уже немало в его случае.

Вот именно сейчас он и вернулся. Мы видим настоящего Александра. Никакого негатива, но я не буду больше принимать участие в реабилитации Емельяненко. Мы договаривались, что это первый и последний раз. Да и ему, кажется, уже без разницы», – сказал Штырков.

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3 комментария

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Мага осторожный
АЕ не забор, упадёт, сам поднимется
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Tpy6kaMerlina
Любят у нас носиться с... вот такими персонажами. А достойные, скромные, нормальные никому особо и не нужны. Кто им поможет, кто знает об их проблемах. Но нет. Давайте форсить это...
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artem klishin
Феникс возродится вновь, не переживайте
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