Порье отреагировал на гильотину Диаза в бою с Полом: «Натаниэль...»

Дастин Порье отреагировал на поражение Нейта Диаза в бою с Джейком Полом.

«Натаниэль...» – написал в соцсетях легковес UFC Дастин Порье.

Напомним, что Дастин Порье в ночь на 30 июля проиграл нокаутом в бою за титул BMF, предыдущим претендентом на который был , уступивший Хорхе Масвидалю.

Порье намекнул на переход в полусредний вес: «Окей, я поднимаюсь»

Диаз – о гильотине в бою с Полом: «В реальном бою дело было бы сделано, а я бы сидел тут с победой»