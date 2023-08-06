Порье отреагировал на гильотину Диаза в бою с Полом: «Натаниэль...»

Теги UFC Нейт Диаз Дастин Порье бокс Джастин Гейджи Хорхе Масвидаль Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Дастин Порье отреагировал на поражение Нейта Диаза в бою с Джейком Полом.

«Натаниэль...» – написал в соцсетях легковес UFC Дастин Порье.

Напомним, что Дастин Порье в ночь на 30 июля проиграл нокаутом Джастину Гейджи в бою за титул BMF, предыдущим претендентом на который был Нейт Диаз, уступивший Хорхе Масвидалю.

Порье намекнул на переход в полусредний вес: «Окей, я поднимаюсь»

Диаз – о гильотине в бою с Полом: «В реальном бою дело было бы сделано, а я бы сидел тут с победой»

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