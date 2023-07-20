Нейт Диаз: «Я с удовольствием вернусь в UFC. Обожаю Дану Уайта»

Теги UFC MMA Нейт Диаз бокс Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Нейт Диаз признался, что хочет вернуться в UFC после боксерского поединка с Джейком Полом.

«Если они согласятся, я с удовольствием вернусь в UFC. Я в любом случае обожаю Дану Уайта. Мне все равно, что он говорит. Это все бизнес. Я просто хочу сделать то, что должен в бою с Полом, а потом вернуться к тому, что я люблю – драться по-настоящему», – заявил экс-боец UFC Нейт Диаз.

Напомним, что Нейт Диаз и блогер Джейк Пол проведут боксерский поединок 5 августа в Далласе (США).

Джейк Пол: «Я предлагал Нейту Диазу $10 млн за поединок со мной в PFL. Все еще в силе»

Нейт Диас – Джейку Полу: «12 раундов. Ты на стероидах, поэтому давай устроим это дерьмо»

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1 комментарий

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justburn
После поражения блогеру захочет ли Дана его назад?
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