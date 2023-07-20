Нейт Диаз: «Я с удовольствием вернусь в UFC. Обожаю Дану Уайта»

Нейт Диаз признался, что хочет вернуться в UFC после боксерского поединка с Джейком Полом.

«Если они согласятся, я с удовольствием вернусь в UFC. Я в любом случае обожаю Дану Уайта. Мне все равно, что он говорит. Это все бизнес. Я просто хочу сделать то, что должен в бою с Полом, а потом вернуться к тому, что я люблю – драться по-настоящему», – заявил экс-боец UFC Нейт Диаз.

Напомним, что Нейт Диаз и блогер Джейк Пол проведут боксерский поединок 5 августа в Далласе (США).

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