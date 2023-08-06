Диаз – о гильотине в бою с Полом: «В реальном бою дело было бы сделано, а я бы сидел тут с победой»

Нейт Диаз ответил, почему применил удушающий прием в боксерском поединке с Джейком Полом.

«Я думал, дело сделано. В реальном бою все было бы закончено, а я бы сидел тут с победой. Но мы участвовали в боксерском поединке. Да, я всем поднасрал.

А, гильотина? Да, это было слишком легко. И захват тоже был слишком простым. В ММА я пытался валить соперников, они долбили мне по голове, а я уставал. В боксе же легче драться, чем в реальном бою», – сказал бывший боец UFC Нейт Диаз.

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