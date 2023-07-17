Джейк Пол: «Я предлагал Нейту Диазу $10 млн за поединок со мной в PFL. Все еще в силе»

Теги UFC MMA Нейт Диаз PFL / WSOF бокс Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Джейк Пол заявил, что готов провести с Нейтом Диазом поединок по правилам MMA.

«Отвечаю всем клоунам, которые говорят: «Почему бы тебе не подраться с Нейтом Диазом в октагоне». Я сделал ему такое предложение еще в самом начале.

$10 млн, чтобы подраться со мной в PFL после того, как пройдет боксерский поединок 5 августа. Предложение все еще в силе, Нейт», – заявил блогер Джейк Пол.

Напомним, что 5 августа Джейк Пол проведет боксерский поединок против экс-бойца UFC Нейта Диаза.

Нейт Диас – Джейку Полу: «12 раундов. Ты на стероидах, поэтому давай устроим это дерьмо»

Джейк Пол: «Через 24 дня Нейт Диаз поймет, что ему стоило согласиться на другой бой»

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2 комментария

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Перстень Уэстбрука
10 мультов за 1 бой, похоже не такой уж и тупой быдлан этот ваш Диас)
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