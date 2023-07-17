Джейк Пол: «Я предлагал Нейту Диазу $10 млн за поединок со мной в PFL. Все еще в силе»
Джейк Пол заявил, что готов провести с Нейтом Диазом поединок по правилам MMA.
«Отвечаю всем клоунам, которые говорят: «Почему бы тебе не подраться с Нейтом Диазом в октагоне». Я сделал ему такое предложение еще в самом начале.
$10 млн, чтобы подраться со мной в PFL после того, как пройдет боксерский поединок 5 августа. Предложение все еще в силе, Нейт», – заявил блогер Джейк Пол.
Напомним, что 5 августа Джейк Пол проведет боксерский поединок против экс-бойца UFC Нейта Диаза.
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