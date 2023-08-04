Тимофей Цзю: «Хочу подраться с Эрролом Спенсом. Но он не согласится на бой»
Тимофей Цзю сообщил, что хочет провести поединок против Эррола Спенса.
«Да, я бы хотел подраться с Эрролом Спенсом. О-о-очень хотел бы встретиться с ним. Но он не согласится на бой. Для него это слишком большой риск.
Высокий риск, небольшая награда. Зачем ему это нужно?» – сказал австралийский боксер Тимофей Цзю.
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