Тимофей Цзю: «В следующем году я стану лицом мирового бокса»

Теги Тимофей Цзю Сауль Альварес бокс Эррол Спенс Бокс/MMA/UFC

Тимофей Цзю заявил, что планирует стать главной звездой бокса.

«Запомните мои слова: в следующем году я стану лицом мирового бокса. Эррол Спенс и Сауль Альварес – это те парни, за которыми я гонюсь. У нас есть несколько вариантов, но пока ничего не буду говорить. Раньше я гонялся за поясами, но сейчас меня больше интересуют имена. Я бьюсь ради уважения и славы. Титулы для меня ничего не значат», – заявил австралийский боксер Тимофей Цзю.

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1 комментарий

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Михаил Зюбин
Скромность своего отца он явно не унаследовал...
+4
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+4
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