Спенс активирует пункт о реванше с Кроуфордом: «Надеюсь, в декабре, в конце года»

Эррол Спенс активирует пункт о реванше против Теренса Кроуфорда.

«Черт возьми, да, мы должны сделать это снова. Надеюсь, в декабре, в конце года, и, надеюсь, в 154 фунтах», – сказал .

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе завершился для Спенса поражением от нокаутом в девятом раунде.

Бой года в боксе завершился избиением: окровавленное лицо и три нокдауна. Теперь Кроуфорд станет первым номером P4P