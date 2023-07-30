Спенс активирует пункт о реванше с Кроуфордом: «Надеюсь, в декабре, в конце года»
Эррол Спенс активирует пункт о реванше против Теренса Кроуфорда.
«Черт возьми, да, мы должны сделать это снова. Надеюсь, в декабре, в конце года, и, надеюсь, в 154 фунтах», – сказал Эррол Спенс.
Бой за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе завершился для Спенса поражением от Теренса Кроуфорда нокаутом в девятом раунде.
Бой года в боксе завершился избиением: окровавленное лицо и три нокдауна. Теперь Кроуфорд станет первым номером P4P
За бой срубили по 25 млн каждый + ещё в реванше пусть не столько Спенсу, но тоже хорошо насыпят