Спенс активирует пункт о реванше с Кроуфордом: «Надеюсь, в декабре, в конце года»

Теги Теренс Кроуфорд бокс Эррол Спенс Бокс/MMA/UFC

Эррол Спенс активирует пункт о реванше против Теренса Кроуфорда.

«Черт возьми, да, мы должны сделать это снова. Надеюсь, в декабре, в конце года, и, надеюсь, в 154 фунтах», – сказал Эррол Спенс.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе завершился для Спенса поражением от Теренса Кроуфорда нокаутом в девятом раунде.

Бой года в боксе завершился избиением: окровавленное лицо и три нокдауна. Теперь Кроуфорд станет первым номером P4P

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2 комментария

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RAMIK
Бой был односторонний, стоит ли проводить сразу реванш?
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Вадим Сидоров
Ответ RAMIK
Бой был односторонний, стоит ли проводить сразу реванш?
Помимо реванша тут ещё и денежный момент
За бой срубили по 25 млн каждый + ещё в реванше пусть не столько Спенсу, но тоже хорошо насыпят
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