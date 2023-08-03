Костя Цзю заявил, что Тим будет драться за титул WBC: «Он выйдет на объединительный бой»

Теги Константин Цзю Тимофей Цзю Сауль Альварес бокс Джермелл Чарло Бокс/MMA/UFC

Костя Цзю заявил, что его сын Тимофей подерется за титул WBC в первом среднем весе.

«Другие соперники всегда будут. Чарло не будет, будет другой. Сейчас Тимофей выходит против чемпиона WBC, у него будет объединение титулов», – сказал бывший чемпион мира по боксу Костя Цзю.

Напомним, что Тимофей Цзю назначен чемпионом WBO в первом среднем весе из-за отказа предыдущего чемпиона Джермелла Чарло проводить обязательную защиту: американец вместо этого сразится с Саулем Альваресом за звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе.

При этом остальные три ключевых пояса (IBC, WBC и WBA) в весовой категории до 70 кг также принадлежат Чарло. Временный чемпион по версии WBC – американец Брайан Мендоса.

WBO назначила Цзю чемпионом в первом среднем весе: Тим получит звание после боя Канело и Чарло

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1 комментарий

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Так разве не Чарло чемпион WBC?
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