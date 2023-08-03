Костя Цзю заявил, что Тим будет драться за титул WBC: «Он выйдет на объединительный бой»

Костя Цзю заявил, что его сын Тимофей подерется за титул WBC в первом среднем весе.

«Другие соперники всегда будут. Чарло не будет, будет другой. Сейчас Тимофей выходит против чемпиона WBC, у него будет объединение титулов», – сказал бывший чемпион мира по боксу Костя Цзю.

Напомним, что назначен чемпионом WBO в первом среднем весе из-за отказа предыдущего чемпиона Джермелла Чарло проводить обязательную защиту: американец вместо этого сразится с за звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе.

При этом остальные три ключевых пояса (IBC, WBC и WBA) в весовой категории до 70 кг также принадлежат Чарло. Временный чемпион по версии WBC – американец Брайан Мендоса.

WBO назначила Цзю чемпионом в первом среднем весе: Тим получит звание после боя Канело и Чарло