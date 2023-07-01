Тимофей Цзю: «Думаю, что Кроуфорд победит Спенса. Он гораздо умнее его»

Теги Тимофей Цзю Теренс Кроуфорд бокс Эррол Спенс Бокс/MMA/UFC

Тимофей Цзю назвал фаворит боя Теренс Кроуфорд – Эррол Спенс.

«Думаю, что Кроуфорд победит. Его IQ на три головы выше, чем у Спенса. В любом случае это будет интересный бой, поскольку Спенс будет сильно давить, а Теренсу придется адаптироваться уже по ходу поединка», – заявил австралийский боксер Тимофей Цзю.

Напомним, что Теренс Кроуфорд и Эролл Спенс проведут поединок за титул абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе 30 июля в Лас-Вегасе (США).

Эррол Спенс: «Наш бой с Кроуфордом будет похож на войну. Это настоящая олдскульная драка»

Цзю-младший заинтересован в бою с Кроуфордом: «Высоко ценю Теренса, это было бы громадное событие в Австралии»

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