Крылов – о спарринге с Федором: «Он сразу таким веселым становится, что у тебя тоже улучшается настроение»

Теги MMA Федор Емельяненко Никита Крылов Бокс/MMA/UFC

Никита Крылов рассказал о тренировках с Федором Емельяненко.

«Федор Владимирович совершенно по‑другому раскрывается на тренировках. Это такой Федор Емельяненко, о котором я не имел представления. Я ушел довольный как ребенок, несмотря на то, что травма постоянно давала о себе знать.

Он сразу таким веселым становится на спаррингах, и у тебя тоже улучшается настроение. Но при этом он щепетильно относится к подготовке ребят, после тренировки может собрать всех и рассказать, какие у кого увидел недостатки.

У него все нормально работает, не только правая. И джебы довольно жесткие, и в целом он плотно бьет. Но это только раззадоривает», – сказал полутяжеловес UFC Никита Крылов.

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2 комментария

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Мой любимый боец юфс
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Ответ Эван Бакстер
Мой любимый боец юфс
Очень добротный боец. Боевитый, хорошо сложен, борьба и грэпплинг на уровне, очень энергичный, всегда пытается задавать высокий темп в боях и, как мне показалось с отличным кардио. Ударку бы еще немного  подтянуть. С удовольствием смотрю его бои.
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