Крылов – о спарринге с Федором: «Он сразу таким веселым становится, что у тебя тоже улучшается настроение»

Никита Крылов рассказал о тренировках с Федором Емельяненко.

«Федор Владимирович совершенно по‑другому раскрывается на тренировках. Это такой , о котором я не имел представления. Я ушел довольный как ребенок, несмотря на то, что травма постоянно давала о себе знать.

Он сразу таким веселым становится на спаррингах, и у тебя тоже улучшается настроение. Но при этом он щепетильно относится к подготовке ребят, после тренировки может собрать всех и рассказать, какие у кого увидел недостатки.

У него все нормально работает, не только правая. И джебы довольно жесткие, и в целом он плотно бьет. Но это только раззадоривает», – сказал полутяжеловес UFC Никита Крылов.

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