Малыхин – о Федоре: «Из-за него пришел в ММА. Смотрел бои и думал: «Православный человек, несет добро»

Анатолий Малыхин заявил, что пришел в смешанные единоборства благодаря Федору Емельяненко.

– Насколько вы популярны в Азии?

– Очень многие люди фотографируются. Думаю, что в Азии я популярнее, чем в России. Строящие дом рабочие кричат: «Малихинь!» Спрыгивают чуть ли не со второго этажа и бегут навстречу.

У них какая-то искренняя любовь без зависти, вот они открытые. У нас тоже есть такие люди, но нам еще нужно над этим работать. Я говорю про поддержку своих бойцов, над искренностью. Помню, на Филиппинах я и шагу не мог сделать после выхода со стадиона – тебя чуть ли не на руках несут.

– Как вы считаете, кто популярнее среди российских бойцов в Азии – вы или Федор Емельяненко?

– Конечно, . Как-то я сидел дома, никому не нужный, смотрел бои Федора и каждый раз думал: «Я тоже так могу. Он прославляет нашу страну, он молодец! Настоящий богатырь! Православный человек, несет добро».

Я заряжался-заряжался и вот, что вышло. Процентов на 80 то, что я пришел в ММА – это заслуга Федора Емельяненко, – сказал двойной чемпион ONE FC Анатолий Малыхин.

Наш лучший тяжеловес вне UFC: был наркоманом, лечился в тайге и чуть не умер от ковида

Менеджер Малыхина: «Мы приложим все усилия, чтобы Толя стал тройным чемпионом»