Малыхин – о Федоре: «Из-за него пришел в ММА. Смотрел бои и думал: «Православный человек, несет добро»

Теги MMA Федор Емельяненко Анатолий Малыхин Бокс/MMA/UFC

Анатолий Малыхин заявил, что пришел в смешанные единоборства благодаря Федору Емельяненко.

– Насколько вы популярны в Азии?

– Очень многие люди фотографируются. Думаю, что в Азии я популярнее, чем в России. Строящие дом рабочие кричат: «Малихинь!» Спрыгивают чуть ли не со второго этажа и бегут навстречу.

У них какая-то искренняя любовь без зависти, вот они открытые. У нас тоже есть такие люди, но нам еще нужно над этим работать. Я говорю про поддержку своих бойцов, над искренностью. Помню, на Филиппинах я и шагу не мог сделать после выхода со стадиона – тебя чуть ли не на руках несут.

– Как вы считаете, кто популярнее среди российских бойцов в Азии – вы или Федор Емельяненко?

– Конечно, Федор Емельяненко. Как-то я сидел дома, никому не нужный, смотрел бои Федора и каждый раз думал: «Я тоже так могу. Он прославляет нашу страну, он молодец! Настоящий богатырь! Православный человек, несет добро».

Я заряжался-заряжался и вот, что вышло. Процентов на 80 то, что я пришел в ММА – это заслуга Федора Емельяненко, – сказал двойной чемпион ONE FC Анатолий Малыхин.

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8 комментариев

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Ruslan Isaev
Православный несёт добро. Разбивая морды и игноря брата. Не думаю что это по православному
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Barabakan
Как они любят православие везде приплетать.
Звучит как индульгенция.
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Kanan Jarrus
православный коррупционер и братоненавистник научил не возвращать деньги грузинам
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SGambler
Блин, жалко что я не православный, не могу нести добро.
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Олег Акимов
Какое добро несёт мордобой?
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Мяти
Глядя на Малыхина, вот не могу избавиться от ощущения, что он нюхает клей или бензин. Вроде спортсмен, чемпион, но есть в нем что то кайфариковское. Мне надо понять, почему так.
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