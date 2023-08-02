Вадим Немков: «Федор пашет наравне со всеми. Он еще может подраться»

Теги MMA Федор Емельяненко Вадим Немков Бокс/MMA/UFC

Вадим Немков считает, что Федор Емельяненко может возобновить спортивную карьеру.

«Федор сейчас проводил сборы со мной, помогал в подготовке, боксировал и боролся, сейчас помогает Валентину Молдавскому. У всех бойцов такое бывает, что при подготовке к бою преследуют травмы, постоянно что-то мешает и срывает лагерь.

А когда не готовишься, у тебя расслабленная голова, ты тренируешься и пашешь, у тебя нет никаких травм и все получается. Может быть, и у Федора сейчас так. Он очень круто пашет наравне с нами и может еще подраться.

Бой с Роем Джонсом? Конечно, я бы такое поддержал. Еще охота посмотреть бои Федора. Тем более будет интересно посмотреть, как он перестроится на бой по боксу», – сказал чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков.

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2 комментария

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Именно бокс у Фёдора совершенно нулевой! Именно за счёт бокса он никогда не побеждал, а когда пытался боксировать, то получалось как в бою с Орловским, где Фёдор выглядел удручающе, либо как с Мальдонадо.
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Ответ <<Amstel Trigun>>
Именно бокс у Фёдора совершенно нулевой! Именно за счёт бокса он никогда не побеждал, а когда пытался боксировать, то получалось как в бою с Орловским, где Фёдор выглядел удручающе, либо как с Мальдонадо.
Ну да. Орловского отправил в глубочайший аут ударом в челюсть, а базового боксёра-профессионала Мальдонадо перебоксировал в двух раундах из трёх. Это я молчу про разбитого в стойке Крокопа или, например, Сильвию. А так да, совершенно "нулевой бокс".
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