Крылов перенес операцию на плече. Боец пропустит 6-7 месяцев

Никита Крылов пропустит 6-7 месяцев после операции на плече.

«Врач, который меня оперировал, Михаил Болотников, сам увлекается единоборствами. Я увидел, что он на меня давно подписан. Из того, что он мне рассказал, опираясь на случаи здесь и за рубежом, я понял, что речь идет про 6–7 месяцев. Но это чуть ли не время до боя, если его назначат.

Через два месяца я мог бы приступить к легким тренировкам, давать отягощения на руку, в то же время рука сейчас похудеет и ее надо будет сделать симметричной. Как только я этого добьюсь, можно будет приступать к полноценным тренировкам.

В целом сказали, что операция прошла хорошо, но объяснили, что восстановление будет игрой в долгую и быстро не наступит», – сказал полутяжеловес UFC Никита Крылов.

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