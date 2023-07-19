Олег Тактаров: «UFC попросили поговорить насчет того, чтобы они подписали Федора»

Теги UFC Олег Тактаров Дана Уайт MMA Федор Емельяненко Бокс/MMA/UFC

Олег Тактаров общался с Даной Уайтом, чтобы Федор Емельяненко перешел в UFC.

– Вы говорили, что почти не общались с [главой UFC] Дэйной Уайтом после ухода из UFC.

– Нет, мы общались, тогда был Дана Уайт и один из братьев Фертитта. Мы говорили в 2006-2009 годах. Меня тогда попросили поговорить насчет того, чтобы они подписали Федора.

Не знаю, зачем я истратил эту возможность с ними пообщаться. По итогу Федор под них не пошел и почти сразу же проиграл. Уайт тогда что‑то даже в социальных сетях написал про это. И интерес тогда пропал и ко мне одновременно, – сказал победитель турнира UFC Олег Тактаров.

Ранее президент UFC Дана Уайт подтверждал, что промоушен не договорился с Федором Емельяненко о переходе.

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