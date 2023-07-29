Копылов – о лучшем российском бойце: «Сам Хабиб говорил, что Федор – первопроходец. Поэтому Емельяненко»

Теги UFC MMA Федор Емельяненко Хабиб Нурмагомедов Роман Копылов Бокс/MMA/UFC

Боец UFC Роман Копылов назвал имя сильнейшего российского бойца MMA.

«Хабиб или Емельяненко? Оба сделали многое для развития ММА. Сам Хабиб говорил, что Федор – первопроходец. Наверное, Федор. Они оба заслуженные, но он был первым, кто добился таких результатов», – заявил боец UFC Роман Копылов в интервью автору Sports.ru Ивану Ефимову.

Хабиб назвал Емельяненко и Джонса лучшими бойцами MMA. Рейтинг справедлив? А где в этом списке были бы сам Хабиб и Конор?

Роман Копылов – о рейтинге P4P: «Таких людей, как Джонс надо отмечать, но думаю, что скоро его возглавит Махачев»

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4 комментария

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hala18
Ответ Qwarrz Qaqa
Пропало уважение к Педору, после боя с Мальдонадо. Бразильский середняк,которого привезли на убой,заставил нашего емператора гопак танцевать. И,Петя нет, чтобы признать,что проиграл, сказал,что так ерунда. Да и Хендо жёстко проиграл. Ничего не смог сделать. Вердуму. Да, короче,Вася хороший боец,но не более. На стероидах мог ещё,а как возраст пришел сдулся,как мыльный пузырь.
Вася Петя Педор, ты в адеквате?
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