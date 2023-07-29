Копылов – о лучшем российском бойце: «Сам Хабиб говорил, что Федор – первопроходец. Поэтому Емельяненко»

Боец UFC Роман Копылов назвал имя сильнейшего российского бойца MMA.

«Хабиб или Емельяненко? Оба сделали многое для развития ММА. Сам Хабиб говорил, что Федор – первопроходец. Наверное, Федор. Они оба заслуженные, но он был первым, кто добился таких результатов», – заявил боец UFC Роман Копылов в интервью автору Sports.ru Ивану Ефимову.

Хабиб назвал Емельяненко и Джонса лучшими бойцами MMA. Рейтинг справедлив? А где в этом списке были бы сам Хабиб и Конор?

Роман Копылов – о рейтинге P4P: «Таких людей, как Джонс надо отмечать, но думаю, что скоро его возглавит Махачев»