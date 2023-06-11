Уайт прокомментировал инцидент с обрушением трибуны: «Никто не пострадал»
Дана Уайт прокомментировал инцидент с обрушением трибуны во время UFC 289.
«Никто серьезно не пострадал, лишь несколько фанатов получили незначительные повреждения.
Сотрудники арены моментально отреагировали и устранили проблему. Зрителям предоставили лучшие места.
Вы даже не представляете, какой хаос творится за кулисами каждую субботу. На этот раз он добрался до арены», – сказал президент UFC Дана Уайт.
Одна из трибун с фанатами обрушилась во время выхода Майка Мэллота в октагон.
Конструкция упала на нескольких сотрудников промоушена.
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