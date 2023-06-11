Уайт прокомментировал инцидент с обрушением трибуны: «Никто не пострадал»

Теги происшествия UFC Дана Уайт MMA Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт прокомментировал инцидент с обрушением трибуны во время UFC 289.

«Никто серьезно не пострадал, лишь несколько фанатов получили незначительные повреждения.

Сотрудники арены моментально отреагировали и устранили проблему. Зрителям предоставили лучшие места.

Вы даже не представляете, какой хаос творится за кулисами каждую субботу. На этот раз он добрался до арены», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Одна из трибун с фанатами обрушилась во время выхода Майка Мэллота в октагон.

Конструкция упала на нескольких сотрудников промоушена.

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