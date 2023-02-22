Дастин Порье ударил мужчину, который оскорбил его жену
Бывший претендент на титул UFC в легком весе Дастин Порье во время парада Марди Гра в Новом Орлеане ударил человека, оскорбившего его жену.
Мужчина встретил Порье и его супругу Джоли с плакатом, на котором было написано: «Эй, Дастин, твоя жена у меня в DM» [с англ. Direct Message, личные сообщения].
Сперва Порье ударил мужчину по лицу, а затем попытался выйти из машины, чтобы продолжить конфликт. Жена бойца остановила его.
Порье про Конора и Чендлера в новом сезоне реалити-шоу Уайта: «TUF моих детишек»
А так правильно сделал дав ему пощёчину.