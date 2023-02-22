Дастин Порье ударил мужчину, который оскорбил его жену

Теги происшествия UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Бокс/MMA/UFC

Бывший претендент на титул UFC в легком весе Дастин Порье во время парада Марди Гра в Новом Орлеане ударил человека, оскорбившего его жену.

Мужчина встретил Порье и его супругу Джоли с плакатом, на котором было написано: «Эй, Дастин, твоя жена у меня в DM» [с англ. Direct Message, личные сообщения].

Сперва Порье ударил мужчину по лицу, а затем попытался выйти из машины, чтобы продолжить конфликт. Жена бойца остановила его.

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12 комментариев

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Роман Журавский
Ну "оскорбил" - громко сказано. Скорее, неудачная шутка и всё.
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banchik1
Ответ Фарит Абдрашитов
Валуев бы ни так уипал.
Кому, пенсионеру-охраннику?
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Фарит Абдрашитов
Валуев бы ни так уипал.
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-2
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Iuasamotu
Конор так возмужал
0
-3
-3
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Dmitry Shaolin
Взрослый мужик, бороду отрастил, а херней страдает.
+2
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Вадим Сидоров
Ответ Егор Крид58
жаль удар не получился, очень хотелось увидеть "мужика" с плакатом без сознания
И потом судебные дела
А так правильно сделал дав ему пощёчину.
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Bergkamp007
Удар, как у Николая Должанского)
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DrDro
Если б не описание, я вообще бы подумал, что Дастин ему пятюню отбил.
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Егор Крид58
жаль удар не получился, очень хотелось увидеть "мужика" с плакатом без сознания
+1
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Zakal
Удар как у хасбика
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уличный иуда
Это больше на шапалах похоже было, а не на удар
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AveCaezar
А говорят, что у него удар поставлен
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