Дастин Порье ударил мужчину, который оскорбил его жену

Бывший претендент на титул в легком весе во время парада Марди Гра в Новом Орлеане ударил человека, оскорбившего его жену.

Мужчина встретил Порье и его супругу Джоли с плакатом, на котором было написано: «Эй, Дастин, твоя жена у меня в DM» [с англ. Direct Message, личные сообщения].

Сперва Порье ударил мужчину по лицу, а затем попытался выйти из машины, чтобы продолжить конфликт. Жена бойца остановила его.

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