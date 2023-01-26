Бывший боец UFC остановил вора в Бразилии

Теги происшествия UFC MMA Бокс/MMA/UFC

Ветеран ММА Фелипе Коларес остановил человека, обвиняемого в краже телефона в Рио-де-Жанейро.

Бывший боец UFC использовал навыки джиу-джитсу для поимки вора и держал преступника на земле в ожидании прибытия полиции.

«Я вышел из спортзала и увидел, как грабят женщину. Мы с друзьями подошли к машине и увидели мужчину. Заметив, что он безоружен, мы вмешались и прижали грабителя к земле, используя приемы джиу-джитсу», – написал Коларес.

Коларес сообщил в соцсетях, что они вернули телефон женщине, и добавил: «Сегодня у нас на улицах стало на одного грабителя меньше».

«Я не рекомендую неподготовленным людям делать это, – продолжил он, – но сегодня я стал на один процент лучше».

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мир Задоф
Каждое дело требует подготовки. Сперва, в спортзал, потом на грабëж.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Великий Алонсо
Ветеран ММА? 28 лет ему
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andreir888
Красавчик!👍💪
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий