Бывший боец UFC остановил вора в Бразилии

Ветеран ММА Фелипе Коларес остановил человека, обвиняемого в краже телефона в Рио-де-Жанейро.

Бывший боец UFC использовал навыки джиу-джитсу для поимки вора и держал преступника на земле в ожидании прибытия полиции.

«Я вышел из спортзала и увидел, как грабят женщину. Мы с друзьями подошли к машине и увидели мужчину. Заметив, что он безоружен, мы вмешались и прижали грабителя к земле, используя приемы джиу-джитсу», – написал Коларес.

Коларес сообщил в соцсетях, что они вернули телефон женщине, и добавил: «Сегодня у нас на улицах стало на одного грабителя меньше».

«Я не рекомендую неподготовленным людям делать это, – продолжил он, – но сегодня я стал на один процент лучше».