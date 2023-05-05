Отец Хорхе Масвидаля арестован за стрельбу в человека

Теги происшествия MMA Хорхе Масвидаль Бокс/MMA/UFC

В доме экс-бойца UFC Хорхе Масвидаля произошла стрельба.

«По словам пострадавшего, причиной стрельбы стала бытовая ссора, в ходе которой подозреваемый направил на него огнестрельное оружие и выстрелил.

Пострадавший был доставлен в больницу в стабильном состоянии», – заявил следователь департамента полиции округа Майами-Дейд Крис Томас.

Задержание Хорхе Масвидаля-старшего прошло без каких-либо происшествий. Сын подозреваемого на месте преступления не присутствовал.

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14 комментариев

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London.is.blue
На самом деле гангстер в семье Масвидалей именно батя.
+24
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Вася Енотов
Ответ napoli_14
Яблоня от яблочка или как там говорится... )))
Ещё говорят, что от осинки не родятся апельсинки))
+5
0
+5
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napoli_14
Яблоня от яблочка или как там говорится... )))
+4
0
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Mars1104
стрелял в Конго
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Дмитрий Коломейцев
Ковингтона встретил
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уличный иуда
Так это он в отца Колби попасть пытался
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Ceasus
— У меня гражданские права! Они мне президентом Картером обещаны! — Видел бы Картер кому их обещал...
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Олег Акимов
Так он сколько до этого отсидел? 20 лет? Думаю у него не все хорошо по жизни.
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Сергей Паршин
Титул BMF этому господину
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Рамиль Абдрахманов
Ганста шит
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Валерий Золотарев
А Колба был прав. И обязательно прокомментирует это гангстерское щиит.
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