Отец Хорхе Масвидаля арестован за стрельбу в человека

В доме экс-бойца UFC Хорхе Масвидаля произошла стрельба.

«По словам пострадавшего, причиной стрельбы стала бытовая ссора, в ходе которой подозреваемый направил на него огнестрельное оружие и выстрелил.

Пострадавший был доставлен в больницу в стабильном состоянии», – заявил следователь департамента полиции округа Майами-Дейд Крис Томас.

Задержание Хорхе Масвидаля-старшего прошло без каких-либо происшествий. Сын подозреваемого на месте преступления не присутствовал.

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