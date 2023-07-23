Чимаев – явный фаворит поединка с Костой по мнению букмекеров

Теги UFC MMA Пауло Коста Хамзат Чимаев Чимаев - Коста Бокс/MMA/UFC

Хамзат Чимаев открылся фаворитом поединка против Пауло Косты.

Коэффициент на победу Чимаева составляет 1.28. Успех Косты оценивается в 3.8.

Бой пройдет 21 октября в главном карде UFC 294. Турнир состоится в Абу-Даби.

В последний раз Чимаев дрался в сентябре-2022, когда победил Кевина Холланда. Коста в августе выиграл у Люка Рокхолда.

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2 комментария

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z3yjyzh29x
Будет забавно если оба не сделают вес)
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sanek maloi
Буки что то знают, значит и этого бразильца купили на шерстяной остров( стелят дорожку Чимаеву на пути к титульнику(((
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