Чимаев – явный фаворит поединка с Костой по мнению букмекеров
Хамзат Чимаев открылся фаворитом поединка против Пауло Косты.
Коэффициент на победу Чимаева составляет 1.28. Успех Косты оценивается в 3.8.
Бой пройдет 21 октября в главном карде UFC 294. Турнир состоится в Абу-Даби.
В последний раз Чимаев дрался в сентябре-2022, когда победил Кевина Холланда. Коста в августе выиграл у Люка Рокхолда.
Хамзат Чимаев: «Коста слишком много болтает. Я заставлю его плакать»
Чимаев обратился к Косте: «Теперь ты бомж, у меня есть соперник получше»
2 комментария