Чимаев – явный фаворит поединка с Костой по мнению букмекеров

открылся фаворитом поединка против .

Коэффициент на победу Чимаева составляет 1.28. Успех Косты оценивается в 3.8.

Бой пройдет 21 октября в главном карде UFC 294. Турнир состоится в Абу-Даби.

В последний раз Чимаев дрался в сентябре-2022, когда победил . Коста в августе выиграл у .

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