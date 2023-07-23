Хамзат Чимаев: «Коста слишком много болтает. Я заставлю его плакать»

Хамзат Чимаев отреагировал на анонс поединка с Пауло Костой.

«Счастлив вернуться. Я уже дрался в Абу-Даби, здесь я чувствую себя как дома. Это мусульманская страна, я получу много поддержки от своих братьев.

Этот парень – обычный боец. В нем нет ничего особенного, он слишком много болтает. Мой последний соперник тоже много разговаривал, но в клетке я оторвал ему голову.

Я заставлю его плакать. Не думаю, что этот парень слишком большой. Размажу любого», – сказал боец UFC Хамзат Чимаев.

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