Хамзат Чимаев: «Коста слишком много болтает. Я заставлю его плакать»
Хамзат Чимаев отреагировал на анонс поединка с Пауло Костой.
«Счастлив вернуться. Я уже дрался в Абу-Даби, здесь я чувствую себя как дома. Это мусульманская страна, я получу много поддержки от своих братьев.
Этот парень – обычный боец. В нем нет ничего особенного, он слишком много болтает. Мой последний соперник тоже много разговаривал, но в клетке я оторвал ему голову.
Я заставлю его плакать. Не думаю, что этот парень слишком большой. Размажу любого», – сказал боец UFC Хамзат Чимаев.
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