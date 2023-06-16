«Тренировка – лекарство от плохого настроения». Павлович показал актуальную физическую форму

Сергей Павлович показал подписчикам нынешнюю физическую форму.

«Тяжелая силовая тренировка! Хорошее лекарство от плохого настроения💪🏻😁

У вас какие методы борьбы с плохим настроением?» – подписал публикацию тяжеловес UFC Сергей Павлович.

Павлович – о слухах про бой с Джонсом: «Это хорошие новости, мне нравится»

Павлович – о возможном бое с Волковым: «Я всегда говорил, что с ребятами из России не хотел бы драться»