«Тренировка – лекарство от плохого настроения». Павлович показал актуальную физическую форму

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Сергей Павлович Бокс/MMA/UFC

Сергей Павлович показал подписчикам нынешнюю физическую форму.

«Тяжелая силовая тренировка! Хорошее лекарство от плохого настроения💪🏻😁

У вас какие методы борьбы с плохим настроением?» – подписал публикацию тяжеловес UFC Сергей Павлович.

Павлович – о слухах про бой с Джонсом: «Это хорошие новости, мне нравится»

Павлович – о возможном бое с Волковым: «Я всегда говорил, что с ребятами из России не хотел бы драться»

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Where
Ответ Dmitry Shaolin
Чувак в качалке сфотался, миллионы делают это ежедневно. О чем новость? =)
У миллионов нет шести нокаутов подряд, в первых раундах тяжелого веса UFC.
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Where
Ответ Dmitry Shaolin
А при чем тут это? Ну пусть поедут к нему, возьмут интервью, эксклюзив, какие-то важные новости . Нет, тупо фотку с инсты - новость. Читайте.
Ты путаешь новостную агрегацию в 2020 году с новостной агрегацией 2000х годов. Благодаря развитию соц. сетей, медиа и повсеместного доступного интернета в целом - траффик можно собирать с мелких инфоповодов, например с обычной актуальной формой бойца (тем более сам боец это и постит). У меня например нет инсты и я не собираюсь сидеть и подписываться на всяких бойцов чтобы читать их новости. Спортс агрегирует и выдает все это в своей ленте - все ОК.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Where
Ответ Денис Т.
Дмитрий, Вы слишком строги к спортсменам, журналистам освещающим жизнь спортсменов, и к любителям новостей о спортсменах. Это довольно милый мирок людей любящих накаченных, потных мужчин, а также их глубокомысленные изречения на тему политики, религии, и экономики. Поэтому даже фотография с голым торсом вызывает у них неподдельный интерес.
"Кто о чем, а вшивый - о бане".
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Shaolin
Ответ Dmitry Shaolin
Чувак в качалке сфотался, миллионы делают это ежедневно. О чем новость? =)
А при чем тут это? Ну пусть поедут к нему, возьмут интервью, эксклюзив, какие-то важные новости . Нет, тупо фотку с инсты - новость. Читайте.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Т.
Ответ Dmitry Shaolin
Чувак в качалке сфотался, миллионы делают это ежедневно. О чем новость? =)
Дмитрий, Вы слишком строги к спортсменам, журналистам освещающим жизнь спортсменов, и к любителям новостей о спортсменах. Это довольно милый мирок людей любящих накаченных, потных мужчин, а также их глубокомысленные изречения на тему политики, религии, и экономики. Поэтому даже фотография с голым торсом вызывает у них неподдельный интерес.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Т.
Ответ Oleg Where
"Кто о чем, а вшивый - о бане".
"Правдивое слово - как лекарство: горько, зато излечивает"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Where
Ответ Денис Т.
"Правдивое слово - как лекарство: горько, зато излечивает"
Все свои бредни из головы называешь правдой? Интересный подход.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий