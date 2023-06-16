«Тренировка – лекарство от плохого настроения». Павлович показал актуальную физическую форму
Сергей Павлович показал подписчикам нынешнюю физическую форму.
«Тяжелая силовая тренировка! Хорошее лекарство от плохого настроения💪🏻😁
У вас какие методы борьбы с плохим настроением?» – подписал публикацию тяжеловес UFC Сергей Павлович.
Павлович – о слухах про бой с Джонсом: «Это хорошие новости, мне нравится»
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