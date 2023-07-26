Гаджиев – об Аспинэлле: «Всегда говорил, что он опасен для Павловича. Такая же угроза, как и Джонс»

Теги UFC тяжелый вес (MMA) Александр Волков Джон Джонс AMC Fight Nights Камил Гаджиев Стипе Миочич Сергей Павлович Том Аспинэлл Бокс/MMA/UFC

Камил Гаджиев заявил, что Том Аспинэлл может стать испытанием для Сергея Павловича.

«Я всегда говорил, что Том опасен для Павловича, особенно когда Аспиналл раскатал Александра Волкова. Слышал, что у Сани была травма, но это другой разговор.

Тогда еще я сказал, что Аспиналл – это человек с удивительной стабильной психикой, круто дерется у себя дома, где другие перегорают.

Это серьезная проверка для Джонса, Миочича и Павловича. Том отталкивается от скиллов соперника.

Он не будет драться с Сергеем так, как это делают многие, пытаясь перебить Павловича в стойке. Это практически бесполезно. Любой неглупый человек это уже понял.

Позволит ли Павлович навязать Аспиналлу другой бой? Это другой вопрос. Том такая же угроза для Сергея, как и Джон Джонс», – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

Гаджиев – об участии в бое по правилам ММА: «Если я с кем-то не смогу решить вопросы здраво, тогда я готов надавать ему по морде»

Павлович показал видео силовой тренировки: «Всем спорта, друзья»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rocci
в любой ситуации за Павловича, а там пусть победит сельнейший раз выбрали этот путь!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий