Гаджиев – об Аспинэлле: «Всегда говорил, что он опасен для Павловича. Такая же угроза, как и Джонс»

Камил Гаджиев заявил, что Том Аспинэлл может стать испытанием для Сергея Павловича.

«Я всегда говорил, что Том опасен для Павловича, особенно когда Аспиналл раскатал . Слышал, что у Сани была травма, но это другой разговор.

Тогда еще я сказал, что Аспиналл – это человек с удивительной стабильной психикой, круто дерется у себя дома, где другие перегорают.

Это серьезная проверка для Джонса, и . Том отталкивается от скиллов соперника.

Он не будет драться с Сергеем так, как это делают многие, пытаясь перебить Павловича в стойке. Это практически бесполезно. Любой неглупый человек это уже понял.

Позволит ли Павлович навязать Аспиналлу другой бой? Это другой вопрос. Том такая же угроза для Сергея, как и », – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

Гаджиев – об участии в бое по правилам ММА: «Если я с кем-то не смогу решить вопросы здраво, тогда я готов надавать ему по морде»

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