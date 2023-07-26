Гаджиев – об Аспинэлле: «Всегда говорил, что он опасен для Павловича. Такая же угроза, как и Джонс»
Камил Гаджиев заявил, что Том Аспинэлл может стать испытанием для Сергея Павловича.
«Я всегда говорил, что Том опасен для Павловича, особенно когда Аспиналл раскатал Александра Волкова. Слышал, что у Сани была травма, но это другой разговор.
Тогда еще я сказал, что Аспиналл – это человек с удивительной стабильной психикой, круто дерется у себя дома, где другие перегорают.
Это серьезная проверка для Джонса, Миочича и Павловича. Том отталкивается от скиллов соперника.
Он не будет драться с Сергеем так, как это делают многие, пытаясь перебить Павловича в стойке. Это практически бесполезно. Любой неглупый человек это уже понял.
Позволит ли Павлович навязать Аспиналлу другой бой? Это другой вопрос. Том такая же угроза для Сергея, как и Джон Джонс», – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.
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