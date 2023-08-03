Царукян – о реванше Махачева и Оливейры: «Так же легко для Ислама уже не будет»

Арман Царукян уверен в победе Ислама Махачева над Чарльзом Оливейрой.

«Насчет второго поединка, думаю, что победит Махачев. Но хочу сказать, что так же легко, как в прошлый раз, уже не будет. Сейчас бразилец подготовится намного лучше», – сказал легковес UFC Арман Царукян.

Напомним, что Махачев и подерутся в 21 октября в главном событии UFC 294.

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