Царукян – о реванше Махачева и Оливейры: «Так же легко для Ислама уже не будет»

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра Арман Царукян UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян уверен в победе Ислама Махачева над Чарльзом Оливейрой.

«Насчет второго поединка, думаю, что победит Махачев. Но хочу сказать, что так же легко, как в прошлый раз, уже не будет. Сейчас бразилец подготовится намного лучше», – сказал легковес UFC Арман Царукян.

Напомним, что Махачев и Оливейра подерутся в 21 октября в главном событии UFC 294.

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2 комментария

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А теперь посчитайте те интервью Царукяна, в которых он не упомянул Махачева
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Ответ уличный иуда
А теперь посчитайте те интервью Царукяна, в которых он не упомянул Махачева
ну и хорошо, чем больше разговоров о Махачев, тем лучше. Сам Ислам не особо любитель поговорить, так пусть другие о нём говорят.
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