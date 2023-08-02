Усман – о возможном поединке с Томпсоном: «Единственный бой, который имеет смысл»

Камару Усман сообщил, что хочет провести бой против Стивена Томпсона.

«Честно говоря, поединок против – единственный бой, который сейчас имеет смысл. Ему тоже нужен соперник, он уже давно в бизнесе.

Поединки с его участием всегда великолепны. Да, его стиль ведения боя очень сложный, но он один из немногих бойцов моей эры, с кем я никогда не встречался», – сказал экс-чемпион в полусреднем весе .

Томпсон заявил, что UFC не заплатил ему за сорванный бой с Перейрой: «Верю, что со мной поступят правильно»

Усман – Чимаеву: «Если ты хочешь драться, сгоняй вес и погнали. Если нет, хватит на мне пиариться»