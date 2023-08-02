Усман – о возможном поединке с Томпсоном: «Единственный бой, который имеет смысл»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Стивен Томпсон Камару Усман Бокс/MMA/UFC

Камару Усман сообщил, что хочет провести бой против Стивена Томпсона.

«Честно говоря, поединок против Стивена Томпсона – единственный бой, который сейчас имеет смысл. Ему тоже нужен соперник, он уже давно в бизнесе.

Поединки с его участием всегда великолепны. Да, его стиль ведения боя очень сложный, но он один из немногих бойцов моей эры, с кем я никогда не встречался», – сказал экс-чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман.

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2 комментария

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Томпсона вполне могут отдать "на съедение" Рахмонову.
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Ответ Руслан З.
Томпсона вполне могут отдать "на съедение" Рахмонову.
это логичнее, чем отдать Стивена для "валяния" Усманом. С точки зрения промоушена сильно интереснее заруба Шавката, чем оттаптывание ног от Камару.
Усман начал выбирать безпартерных... пошёл по легкому пути
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