Усман – Чимаеву: «Если ты хочешь драться, сгоняй вес и погнали. Если нет, хватит на мне пиариться»

Теги UFC MMA Камару Усман Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Камару Усман ответил на вызов Хамзата Чимаева.

«Если ты хочешь драться, сгоняй вес и погнали. Если нет, хватит на мне пиариться», – сказал экс-чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман.

В двух последних боях Усман дважды проиграл Леону Эдвардсу за пояс в полусреднем весе.

Чимаев – Усману: «Ты говорил, что хочешь драться в весе до 84 кг. Поднимайся»

В чем причины простоя Хамзата Чимаева – проблема с визой из-за дружбы с Кадыровым или конфликт с UFC?

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