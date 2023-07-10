Усман – Чимаеву: «Если ты хочешь драться, сгоняй вес и погнали. Если нет, хватит на мне пиариться»

Камару Усман ответил на вызов Хамзата Чимаева.

«Если ты хочешь драться, сгоняй вес и погнали. Если нет, хватит на мне пиариться», – сказал экс-чемпион UFC в полусреднем весе .

В двух последних боях Усман дважды проиграл Леону Эдвардсу за пояс в полусреднем весе.

Чимаев – Усману: «Ты говорил, что хочешь драться в весе до 84 кг. Поднимайся»

В чем причины простоя Хамзата Чимаева – проблема с визой из-за дружбы с Кадыровым или конфликт с UFC?