Стивен Томпсон: «Конор будет уничтожен Усманом»

Бывший претендент на титул UFC Стивен Томпсон отреагировал на желание подраться с чемпионом полусреднего дивизиона .

«Конор будет уничтожен Усманом. Это будет большой бой с большим гонораром, но Усман уничтожит Конора.

Я люблю Макгрегор, но он набирает вес, чтобы подраться с чуваком в полусреднем дивизионе. Он пытается подкачаться, чтобы стать настоящим полусредневесом. Посмотрите на Усмана, взгляните на его бицепсы и плечи.

У Усмана есть оба атрибута — продолжительная выносливость и одни из лучших борцовских навыков в полусреднем весе», – сказал Томпсон.

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