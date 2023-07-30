Второй подряд турнир UFC в Солт-Лейк-Сити главный бой закончился хай-киком: год назад Эдвардс нокаутировал Усмана
В Солт-Лейк-Сити (Юта) завершился турнир UFC 291, в главном событии которого Джастин Гейджи нокаутировал (хай-кик во втором раунде) Дастина Порье и стал обладателем пояса BMF.
В августе 2022 года в Солт-Лейк-Сити состоялся турнир UFC 278, в главном событии которого Леон Эдвардс победил Камару Усмана и стал чемпионом в полусреднем весе. Тогда пояс ему тоже принес хай-кик.
Видео нокаута: Гейджи вырубил Порье хай-киком
левая рука, левая нога - у Эдвардса была.
Уверен, что это Тревор Уиттман сказал своим бойцам взять эту комбинацию в свой арсенал.