Второй подряд турнир UFC в Солт-Лейк-Сити главный бой закончился хай-киком: год назад Эдвардс нокаутировал Усмана

Теги UFC Дастин Порье Джастин Гейджи Леон Эдвардс Камару Усман UFC 291 Бокс/MMA/UFC

В Солт-Лейк-Сити (Юта) завершился турнир UFC 291, в главном событии которого Джастин Гейджи нокаутировал (хай-кик во втором раунде) Дастина Порье и стал обладателем пояса BMF.

В августе 2022 года в Солт-Лейк-Сити состоялся турнир UFC 278, в главном событии которого Леон Эдвардс победил Камару Усмана и стал чемпионом в полусреднем весе. Тогда пояс ему тоже принес хай-кик.

Видео нокаута: Гейджи вырубил Порье хай-киком

Видео нокаута в бою Эдвардса и Усмана на UFC 278

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4 комментария

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Isa Babaev
Посмотреть бы на лицо Усмана, явно словил флешбеки )
+2
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Вася Енотов
Солт - Лейк - Кики
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Sobachkin
Хорошая вещь хай-кик .... и добивать не надо
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DonaldBrashear 2.0
очень красивая комбинация, сначала удар правой рукой и тут же удар правой ногой - у Гэйджи.

левая рука, левая нога - у Эдвардса была.

Уверен, что это Тревор Уиттман сказал своим бойцам взять эту комбинацию в свой арсенал.
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