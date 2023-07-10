Чимаев – Усману: «Ты говорил, что хочешь драться в весе до 84 кг. Поднимайся»

Теги UFC MMA Камару Усман Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Хамзат Чимаев призвал Камару Усмана подняться в весе.

«Ты говорил, что хочешь драться в весе до 84 кг. Для тебя это не проблема. Ты Кошмар. Но я – волк. Поднимайся», – сказал боец UFC в полусреднем весе Хамзат Чимаев на видео, опубликованном в соцсетях.

Последний раз Чимаев дрался в сентябре-2022, когда победил Кевина Холланда. В UFC он выиграл шесть боев из шести.

В чем причины простоя Хамзата Чимаева – проблема с визой из-за дружбы с Кадыровым или конфликт с UFC?

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6 комментариев

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sanek maloi
Ответ Саламбек Алаев
Ты откуда знаешь что ему хочется, а что нет ? Он вес не сделал и Дана сказал что теперь Хамзат будет драться в среднем . То что он не дерётся , учитывая к чем он по началу нас приучил , явно не из за него . Есть какие то причины определенно
Чимаев бодро начал и много болтовал(с), в октагоне, интернетах и вообще, теперь получает заслуженный хейт.
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Born is the King
Опять Камзата к полусредневесам тянет. Вроде уже осмелился пикнуть, что то про Косту в твиттере, но в октагон выходить против средневеса с навыками ударника и джитсера не хочется
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Купаж
ТруВолк - это Алекс. В 2023 планово 3 титульника у него (2 уже).

Хамзат же почти год не дрался и продолжает зачем-то звать Усмана в средний вес (бой хайповый, факт, но в среднем весе оба вне рейтинга, с точки зрения титульных амбиций этот бой никому ничего не даст).
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LetTong
Скоро уже год будет как Хамзат не дрался. Стал настоящим твиттерным воином, там он уже пояса в 77 и 84 забрал
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