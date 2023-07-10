Чимаев – Усману: «Ты говорил, что хочешь драться в весе до 84 кг. Поднимайся»
Хамзат Чимаев призвал Камару Усмана подняться в весе.
«Ты говорил, что хочешь драться в весе до 84 кг. Для тебя это не проблема. Ты Кошмар. Но я – волк. Поднимайся», – сказал боец UFC в полусреднем весе Хамзат Чимаев на видео, опубликованном в соцсетях.
Последний раз Чимаев дрался в сентябре-2022, когда победил Кевина Холланда. В UFC он выиграл шесть боев из шести.
В чем причины простоя Хамзата Чимаева – проблема с визой из-за дружбы с Кадыровым или конфликт с UFC?
Хамзат же почти год не дрался и продолжает зачем-то звать Усмана в средний вес (бой хайповый, факт, но в среднем весе оба вне рейтинга, с точки зрения титульных амбиций этот бой никому ничего не даст).