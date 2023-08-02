Немков – о возвращении Тактарова: «Олег постоянно газует на молодых пацанов. Интересно посмотреть на него в деле»

Вадим Немков высказался о возвращении Олега Тактарова в бои.

«Мне интересно на это посмотреть, потому что постоянно газует на молодых пацанов: то на , то еще на кого-то. Говорит, что они не так делают и постоянно ставит себя в пример.

Охота посмотреть, как он выйдет, подерется и покажет класс, как это надо делать. Когда он дрался, тоже допускал какие-то ошибки и недоработки.

Я считаю, что критиковать пацанов так не стоит, даже с учетом того, что он известный боец и многого добился. Надо уважать своих коллег», – сказал чемпион в полутяжелом весе .

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