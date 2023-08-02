Немков – о возвращении Тактарова: «Олег постоянно газует на молодых пацанов. Интересно посмотреть на него в деле»

Теги Олег Тактаров MMA Вадим Немков Бокс/MMA/UFC

Вадим Немков высказался о возвращении Олега Тактарова в бои.

«Мне интересно на это посмотреть, потому что Олег постоянно газует на молодых пацанов: то на Александра Волкова, то еще на кого-то. Говорит, что они не так делают и постоянно ставит себя в пример.

Охота посмотреть, как он выйдет, подерется и покажет класс, как это надо делать. Когда он дрался, тоже допускал какие-то ошибки и недоработки.

Я считаю, что критиковать пацанов так не стоит, даже с учетом того, что он известный боец и многого добился. Надо уважать своих коллег», – сказал чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков.

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4 комментария

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Евгений Цыбульников
"Охота посмотреть, как он выйдет, подерется и покажет класс, как это надо делать."
Наконец-то Олег Тактаров и Охота встретились в одной новости))
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Код да Винчи
Лично я у Тактарова ни одного оскорбительного интерью о ком-либо не читал. По Волкову тоже-да он даже секундировал его в одном из боёв (после проигрыша) и тот бой Саня выиграл.
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Demon69
Смотрел видео тренировки Тактарова.Никак.Даже если Монсон ещё хуже,будет ещё та богадельня..Сидел бы на дому,банька,турник,природа,местным на заваленке истории рассказывал..Ведь и так так качества ММА ,в России нет..Ну зачем добавлять то.
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sanek maloi
Ох уж эти интеллектуалы проф бойцы, от критики сразу полыхают) помня Саша Волков за приколы в его сторону из его угла "Саша вставай", даже спрашивать хотел с комментаторов, вот какие они ранимые)))
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