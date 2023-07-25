Тактаров – о Чимаеве: «Мироздание не хочет помогать ему. Он несет за собой не то послание»

Олег Тактаров считает, что Хамзат Чимаев «несет за собой не то послание».

«С Хамзатом слишком много «если». Я, по-моему, давно это еще сказал. Знаете, я человек взрослый, про мудрецов раньше говорили «прозорливец». Я некоторые вещи вижу, которые вы не видите.

Я не могу даже объяснить словами – я просто вижу какую-то психологическую не то чтобы нестабильность, а мироздание не хочет по каким-то причинам человеку помогать двигаться, потому что он несет за собой не то послание.

Оно ждет, пока он станет другим человеком, по-другому будет восприниматься. Я это сразу заметил», – сказал ветеран ММА Олег Тактаров.

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