Тактаров – о Чимаеве: «Мироздание не хочет помогать ему. Он несет за собой не то послание»

Теги Олег Тактаров MMA Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Олег Тактаров считает, что Хамзат Чимаев «несет за собой не то послание».

«С Хамзатом слишком много «если». Я, по-моему, давно это еще сказал. Знаете, я человек взрослый, про мудрецов раньше говорили «прозорливец». Я некоторые вещи вижу, которые вы не видите.

Я не могу даже объяснить словами – я просто вижу какую-то психологическую не то чтобы нестабильность, а мироздание не хочет по каким-то причинам человеку помогать двигаться, потому что он несет за собой не то послание.

Оно ждет, пока он станет другим человеком, по-другому будет восприниматься. Я это сразу заметил», – сказал ветеран ММА Олег Тактаров.

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4 комментария

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mqh9pzrxgf
Тактаров опять не закусывал
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sanek maloi
Олег Николаевич великий генетик, знает что говорит)))
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Саламбек Алаев
Другое дело рекламировать Озоту крепкое , прям послание что надо . Старый алкаш давно поехал
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