Тактаров – о боях с братьями Емельяненко: «Федор пусть до 55 лет доживет, а с Александром в одном пространстве находиться не буду»

Олег Тактаров заявил, что не заинтересован в боях с братьями Емельяненко.

«Бой с ? Хайп оставьте себе. Я с людьми, у которых грязный рот, в одном пространстве даже находиться не буду. Вот он сейчас бы вошел – я бы ушел.

А Федор пусть доживет до 55 лет, и тогда поговорим», – сказал бывший боец UFC Олег Тактаров.

Тактаров – о возвращении в бои: «Я одинокий человек, два кота уже не спасают»

Бурчак – о завязке Емельяненко: «Последний раз он пил в течение пары дней после боя с Ершовым»