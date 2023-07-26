Тактаров – о боях с братьями Емельяненко: «Федор пусть до 55 лет доживет, а с Александром в одном пространстве находиться не буду»
Олег Тактаров заявил, что не заинтересован в боях с братьями Емельяненко.
«Бой с Александром? Хайп оставьте себе. Я с людьми, у которых грязный рот, в одном пространстве даже находиться не буду. Вот он сейчас бы вошел – я бы ушел.
А Федор пусть доживет до 55 лет, и тогда поговорим», – сказал бывший боец UFC Олег Тактаров.
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