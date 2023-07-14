Немков – про Емельяненко: «Он всегда после тренировок сидел, книжки читал. В голове не укладывается, как это все сочетается»

Теги Александр Емельяненко MMA Вадим Немков Бокс/MMA/UFC

Вадим Немков рассказал об отношении к Александру Емельяненко.

– В 2009 году ты проходил сбор с RedDevil, тебе тогда было всего 17 лет, а там были взрослые мужики, в частности, Федор и Александр Емельяненко. Как тогда Александр относился к молодым?

– Если честно, относился он нормально, никакой дедовщины. Где-то даже подсказывал. Ну, я молодой был, никто на меня особых ставок не делал. Так, подсказывал, если видел какие-то конкретные косяки. А так, он всегда после тренировок вечером сидел, читал книжки. Он много читал.

– То есть тебя потом удивляли новости про него?

– Я его видел несколько раз в жизни. Пару раз на сборах в «Радуге» были. И удивляет, когда видишь человека с одной стороны – спокойным, много читающим, а потом узнаешь, что он какие-то такие вещи делает... В голове не укладывается, как это все сочетается, – сказал чемпион Bellator Вадим Немков.

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4 комментария

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Ебздрогыч
Любимая книжка - "Легкий способ бросить пить" Аллена Карра. Жаль, не дочитал ни разу
+4
-1
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Олег Акимов
Ответ Ебздрогыч
Любимая книжка - "Легкий способ бросить пить" Аллена Карра. Жаль, не дочитал ни разу
Способ оказался не лёгким :)
+1
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+1
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Призрак Джона Готти
Читал "Москва-Петушки" и конспектировал.
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