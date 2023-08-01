Порье призвал Конора пройти тест на допинг: «Если мы изменим правила ради продаж PPV, то это будет посмешищем»

Теги UFC легкий вес (MMA) Дастин Порье Майкл Чендлер Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Дастин Порье считает, что Конор Макгрегор обязан вернуться в пул USADA.

«Конор должен сдать тест на допинг. Если мы изменим правила и дадим ему соревноваться ради продаж PPV, то выставим на посмешище всю систему, которая была создана ранее», – сказал бывший временный чемпион UFC Дастин Порье.

Напомним, что последний раз Конор Макгрегор дрался два года назад, когда проиграл Дастину Порье техническим нокаутом (перелом ноги). Макгрегор должен был драться с Майклом Чендлером в конце 2023 года, но Конор не вернулся в пул USADA.

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3 комментария

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Евгений Цыбульников
Так-то всё верно, но уже все равно непонятно, будет ли Конор вообще хоть когда-то ещё выходить в октагон, с тестированием или без.
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Просто Космос
Ну придумают ему пояс «вне-юсада-бастард», Делов-то!
Пуарье с Гейджи придумали ж.
Это шоу.
Это про бабки.
Это про пей-пер-вью.
Спорт второстепенен.
Другое дело, сможет ли Конор в принципе в какую-то адекватную чендлеру форму придти, даже со всеми стероидами , а точнее , захочет ли.
Из всех последних событий это суперсомнительно. По-моему он окончательно перегорел.
Ему в кино или в рестлинг - самое оно.
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mr.birik
Хватит , уже , о нём вспоминать
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