Порье призвал Конора пройти тест на допинг: «Если мы изменим правила ради продаж PPV, то это будет посмешищем»
Дастин Порье считает, что Конор Макгрегор обязан вернуться в пул USADA.
«Конор должен сдать тест на допинг. Если мы изменим правила и дадим ему соревноваться ради продаж PPV, то выставим на посмешище всю систему, которая была создана ранее», – сказал бывший временный чемпион UFC Дастин Порье.
Напомним, что последний раз Конор Макгрегор дрался два года назад, когда проиграл Дастину Порье техническим нокаутом (перелом ноги). Макгрегор должен был драться с Майклом Чендлером в конце 2023 года, но Конор не вернулся в пул USADA.
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Это шоу.
Это про бабки.
Это про пей-пер-вью.
Спорт второстепенен.
Другое дело, сможет ли Конор в принципе в какую-то адекватную чендлеру форму придти, даже со всеми стероидами , а точнее , захочет ли.
Из всех последних событий это суперсомнительно. По-моему он окончательно перегорел.
Ему в кино или в рестлинг - самое оно.