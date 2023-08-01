Порье призвал Конора пройти тест на допинг: «Если мы изменим правила ради продаж PPV, то это будет посмешищем»

Дастин Порье считает, что Конор Макгрегор обязан вернуться в пул USADA.

«Конор должен сдать тест на допинг. Если мы изменим правила и дадим ему соревноваться ради продаж PPV, то выставим на посмешище всю систему, которая была создана ранее», – сказал бывший временный чемпион UFC Дастин Порье.

Напомним, что последний раз дрался два года назад, когда проиграл Дастину Порье техническим нокаутом (перелом ноги). Макгрегор должен был драться с в конце 2023 года, но Конор не вернулся в пул USADA.

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