Гейджи предлагали стать тренером на TUF 31 против Порье: «Дастин отказался, и я не виню его»

Теги UFC легкий вес (MMA) Дастин Порье The Ultimate Fighter Майкл Чендлер Конор Макгрегор Джастин Гейджи Бокс/MMA/UFC

Джастин Гейджи и Дастину Порье предлагали стать тренерами в шоу The Ultimate Fighter.

Бывший временный чемпион UFC сообщил, что этого не произошло из-за отказа Порье. Сейчас команды бойцов возглавляют Конор Макгрегор и Майкл Чендлер.

«Перед тем, как я подписал контракт на бой с Физиевым, меня спросили, хочу ли я участвовать в шоу The Ultimate Fighter против Порье, но он ответил отказался.

Я его не виню. Я бы на его месте не стал этого делать, когда у тебя столько денег. Вы что, предлагаете мне 80 тысяч долларов, чтобы я провел шесть недель вдали от семьи? Нет, спасибо», – сказал Гейджи.

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