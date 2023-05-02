Гейджи предлагали стать тренером на TUF 31 против Порье: «Дастин отказался, и я не виню его»
Джастин Гейджи и Дастину Порье предлагали стать тренерами в шоу The Ultimate Fighter.
Бывший временный чемпион UFC сообщил, что этого не произошло из-за отказа Порье. Сейчас команды бойцов возглавляют Конор Макгрегор и Майкл Чендлер.
«Перед тем, как я подписал контракт на бой с Физиевым, меня спросили, хочу ли я участвовать в шоу The Ultimate Fighter против Порье, но он ответил отказался.
Я его не виню. Я бы на его месте не стал этого делать, когда у тебя столько денег. Вы что, предлагаете мне 80 тысяч долларов, чтобы я провел шесть недель вдали от семьи? Нет, спасибо», – сказал Гейджи.
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