Конор – о возвращении: «Жду боя и усердно готовлюсь»

Конор Макгрегор заявил, что планирует вернуться к боям.

«С нетерпением жду следующего боя и усердно готовлюсь», – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

Напомним, что в последний раз Макгрегор дрался летом 2021 года, сломав ногу в бою с .

Возвращение должно было состояться во второй половине 2023 года в поединке против , с которым Конор тренирует команды в шоу . Но Макгрегор не вернулся в пул USADA, из-за чего бой может пройти не раньше февраля 2024-го.

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Хавьер Мендес: «Хабиб сказал, что вернется, если чей-то бой его впечатлит. Это было в Абу-Даби, где Конор дрался с Порье»