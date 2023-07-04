Конор – о возвращении: «Жду боя и усердно готовлюсь»

Теги UFC легкий вес (MMA) Дастин Порье The Ultimate Fighter Майкл Чендлер Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор заявил, что планирует вернуться к боям.

«С нетерпением жду следующего боя и усердно готовлюсь», – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

Напомним, что в последний раз Макгрегор дрался летом 2021 года, сломав ногу в бою с Дастином Порье.

Возвращение должно было состояться во второй половине 2023 года в поединке против Майкла Чендлера, с которым Конор тренирует команды в шоу The Ultimate Fighter. Но Макгрегор не вернулся в пул USADA, из-за чего бой может пройти не раньше февраля 2024-го.

«Майами» разорвал сделку с Конором о рекламе крио-спрея после инцидента на матче НБА

Хавьер Мендес: «Хабиб сказал, что вернется, если чей-то бой его впечатлит. Это было в Абу-Даби, где Конор дрался с Порье»

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ShanGuide
Дайте ему Фергюссона,топ бой двух пенсионеров,новое поколение они уже не вывезут
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий