Порье – о бое Макгрегора и Чендлера: «Если Конор вернется на пике, то он нокаутирует Майкла»

Теги UFC легкий вес (MMA) Дастин Порье Майкл Чендлер Конор Макгрегор Конор - Чендлер Бокс/MMA/UFC

Дастин Порье ставит на победу Конора Макгрегора в бою против Майкла Чендлера.

«Его травма, такой простой… Мы не молодеем, но я думаю, если Конор вернется таким, каким он был, с его ритмом и таймингом, если он будет на пике, он остановит Майкла Чендлера.

Думаю, что бой закончится за два раунда... Если кто и сможет вернуться в отличную форму после долгого перерыва, так это Конор», – сказал Дастин Порье.

Конор – о бое с Чендлером: «Подерусь до конца года. В декабре, а, возможно, даже раньше»

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13 комментариев

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AVKU
Как вернуть время назад, лет на 8 его отмотать нужно. Когда был голод до побед, была уверенность, хорошая команда.
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Savardus
А если не вернется, то не нокаутирует, - добавил Порье
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Михаил Ларин
Конор сейчас может вернуться только на пике точёной
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Данила Милицын
На самом деле, какая-то интрига в бою Макгрегор-Чендлер есть. Майкл не молодеет, за плечами много славных боев и, чего уж греха таить, много полученного урона. У Конора гораздо меньше изношен организм.
По скиллам +/- равны, у Конора неплохая защита от проходов, у Чендлера приличная ударка со взрывами и сериями. Главный вопрос, в какой форме будет Макргрегор, по последним вью у него какой-то не очень спортивный режим судя по лицу.
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Денис Мартин
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Пик уже был на Хабибе
На Хабибе был спад. Он до боя с Хабибом бухал года два после хорошего чека от Мейвезера, затем все стало ещё грустные, пик был в боях против Альдо и Альвареса, а потом Конор тупо делал бабки.
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Люблю Марго Робби
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Пик уже был на Хабибе
Он впринципе закончил когда подписал контракт на бой с Мейвезером
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London.is.blue
Ответ AVKU
Как вернуть время назад, лет на 8 его отмотать нужно. Когда был голод до побед, была уверенность, хорошая команда.
Конор в бою с Альваресом - это пик его формы и мастерства.
Именно тогда нужно было рвать и метать, но он ушел в загул после Флойда и так и не вернулся на постоянной основе.
Все эти попытки вернуться раз в 2 года бессмысленны.
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