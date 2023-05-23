Порье – о бое Макгрегора и Чендлера: «Если Конор вернется на пике, то он нокаутирует Майкла»
Дастин Порье ставит на победу Конора Макгрегора в бою против Майкла Чендлера.
«Его травма, такой простой… Мы не молодеем, но я думаю, если Конор вернется таким, каким он был, с его ритмом и таймингом, если он будет на пике, он остановит Майкла Чендлера.
Думаю, что бой закончится за два раунда... Если кто и сможет вернуться в отличную форму после долгого перерыва, так это Конор», – сказал Дастин Порье.
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По скиллам +/- равны, у Конора неплохая защита от проходов, у Чендлера приличная ударка со взрывами и сериями. Главный вопрос, в какой форме будет Макргрегор, по последним вью у него какой-то не очень спортивный режим судя по лицу.
Именно тогда нужно было рвать и метать, но он ушел в загул после Флойда и так и не вернулся на постоянной основе.
Все эти попытки вернуться раз в 2 года бессмысленны.