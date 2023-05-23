Порье – о бое Макгрегора и Чендлера: «Если Конор вернется на пике, то он нокаутирует Майкла»

Дастин Порье ставит на победу Конора Макгрегора в бою против Майкла Чендлера.

«Его травма, такой простой… Мы не молодеем, но я думаю, если Конор вернется таким, каким он был, с его ритмом и таймингом, если он будет на пике, он остановит .

Думаю, что бой закончится за два раунда... Если кто и сможет вернуться в отличную форму после долгого перерыва, так это Конор», – сказал .

Конор – о бое с Чендлером: «Подерусь до конца года. В декабре, а, возможно, даже раньше»