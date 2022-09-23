Майкл Биспинг: «Если Чимаев подерется с Костой и победит его, то, возможно, получит титульный бой в среднем весе»

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг назвал бойца, с которым нужно подраться в среднем весе, чтобы провести бой за титул с Исраэлем Адесаньей.

«Если Чимаев подерется с Пауло Костой и победит его, то, возможно, получит титульный бой в среднем весе. И полусредний будет казаться далеким воспоминанием.

Коста болтает много глупостей и пытался сделать так, чтобы Чимаев клюнул на его крючок. Он все делает правильно. Это будет огромный бой», – считает Биспинг.

Коста вызвал Чимаева на бой: «Сделай что-нибудь, засранец. Я украл твой хайп»

Пауло Коста: «Мне нравится бой с Чимаевым. Но, думаю, он не состоится. Хамзат избегает меня»