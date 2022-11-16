Брендан Шауб: «Чимаев вытрет Перейрой пол. Это сущий кошмар для Алекса»

Бывший боец UFC Брендан Шауб поделился ожиданиями от возможного боя чемпиона среднего веса и .

«UFC будет защищать Перейру. Хамзат написал после боя, что подерется в среднем весе и станет чемпионом. Теперь, если UFC хочет, чтобы Хамзат стал суперзвездой в полусреднем и среднем весе, следующим должен быть бой Чимаев – Перейра.

Хамзат выбьет из него дерьмо, он вытрет им пол. Я не хочу умолять заслуг Перейры, но дело в стилях. И это сущий кошмар для Алекса.

UFC на такое не пойдет, потому что это дискредитирует все резюме . Если Иззи никогда не получит четвертый бой с Перейрой и второй по правилам ММА, то Алекс подерется и проиграет.

Им нужно, чтобы он сразился с Иззи или же я обещаю, что вы больше никогда о нем не услышите», – сказал Шауб.

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