Чимаев объяснил, почему не возвращается жить в Чечню: «У меня в Швеции тренеры, с которыми я хочу дойти до конца»

Хамзат Чимаев объяснил, почему не переезжает из Швеции в Чечню.

«Тренировки в Чечне на высшем уровне, хочется тут оставаться. Потому что тут семья, мама уже дома живет, раньше жила в Швеции.

Иногда она тут бывает, а хочется в Швецию – туда приезжает. Когда там скучает по дому, приезжает в Чечню.

И я так же. У меня там тренеры, очень преданные тренеры, и я им предан. Хочу от начала до конца с ними пройти, поэтому остаюсь в Швеции.

Это как второй дом, скучаю уже. Я пару недель в Чечне, скучаю по Стокгольму, а когда туда еду, то скучаю по дому», – сказал непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев.

Чимаев – о провале весогонки перед боем с Диазом: «Врачи хотели забрать меня в больницу, тогда бы я вообще не вышел драться»