Чимаев объяснил, почему не возвращается жить в Чечню: «У меня в Швеции тренеры, с которыми я хочу дойти до конца»
Хамзат Чимаев объяснил, почему не переезжает из Швеции в Чечню.
«Тренировки в Чечне на высшем уровне, хочется тут оставаться. Потому что тут семья, мама уже дома живет, раньше жила в Швеции.
Иногда она тут бывает, а хочется в Швецию – туда приезжает. Когда там скучает по дому, приезжает в Чечню.
И я так же. У меня там тренеры, очень преданные тренеры, и я им предан. Хочу от начала до конца с ними пройти, поэтому остаюсь в Швеции.
Это как второй дом, скучаю уже. Я пару недель в Чечне, скучаю по Стокгольму, а когда туда еду, то скучаю по дому», – сказал непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев.
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