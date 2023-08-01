Чимаев объяснил, почему не возвращается жить в Чечню: «У меня в Швеции тренеры, с которыми я хочу дойти до конца»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Хамзат Чимаев объяснил, почему не переезжает из Швеции в Чечню.

«Тренировки в Чечне на высшем уровне, хочется тут оставаться. Потому что тут семья, мама уже дома живет, раньше жила в Швеции.

Иногда она тут бывает, а хочется в Швецию – туда приезжает. Когда там скучает по дому, приезжает в Чечню.

И я так же. У меня там тренеры, очень преданные тренеры, и я им предан. Хочу от начала до конца с ними пройти, поэтому остаюсь в Швеции.

Это как второй дом, скучаю уже. Я пару недель в Чечне, скучаю по Стокгольму, а когда туда еду, то скучаю по дому», – сказал непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев.

Чимаев – о провале весогонки перед боем с Диазом: «Врачи хотели забрать меня в больницу, тогда бы я вообще не вышел драться»

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1 комментарий

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summer-winter
Столько сказано для Рамзана))
+1
0
+1
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