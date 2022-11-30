Александр Шлеменко: «Исмаилов закончил бы бой с Перейрой уже в первом раунде»

Теги UFC MMA Александр Шлеменко средний вес (MMA) Магомед Исмаилов Исраэль Адесанья Хамзат Чимаев Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Российский боец Александр Шлеменко оценил возможность российских бойцов победить чемпиона UFC в среднем весе Алекса Перейру.

«Очень многие и не только россияне. Если взять Хамзата Чимаева против Исраэля Адесаньи, не в обиду Хамзату, но я вижу фаворитом Адесанью.

Если мы берем Перейру, конечно, фаворит Чимаев. Если мы берем ростер бойцов UFC, для них бразилец – сладкий соперник, а Адесанья – непроходимая стена.

Условный Магомед Исмаилов закончил бы бой с Перейрой уже в первом раунде», – считает Шлеменко.

Перейра – о стоячем нокдауне в бою с Адесаньей: «Я схватился за шорты и подумал: «Кто-то придет за мной»

Перейра – о реванше с Адесаньей: «Я готов. Исраэль заслужил, потому что 5 раз защищал титул»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные