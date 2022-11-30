Александр Шлеменко: «Исмаилов закончил бы бой с Перейрой уже в первом раунде»

Российский боец оценил возможность российских бойцов победить чемпиона в среднем весе .

«Очень многие и не только россияне. Если взять против , не в обиду Хамзату, но я вижу фаворитом Адесанью.

Если мы берем Перейру, конечно, фаворит Чимаев. Если мы берем ростер бойцов UFC, для них бразилец – сладкий соперник, а Адесанья – непроходимая стена.

Условный Магомед Исмаилов закончил бы бой с Перейрой уже в первом раунде», – считает Шлеменко.

Перейра – о стоячем нокдауне в бою с Адесаньей: «Я схватился за шорты и подумал: «Кто-то придет за мной»

Перейра – о реванше с Адесаньей: «Я готов. Исраэль заслужил, потому что 5 раз защищал титул»