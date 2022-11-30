Александр Шлеменко: «Исмаилов закончил бы бой с Перейрой уже в первом раунде»
Российский боец Александр Шлеменко оценил возможность российских бойцов победить чемпиона UFC в среднем весе Алекса Перейру.
«Очень многие и не только россияне. Если взять Хамзата Чимаева против Исраэля Адесаньи, не в обиду Хамзату, но я вижу фаворитом Адесанью.
Если мы берем Перейру, конечно, фаворит Чимаев. Если мы берем ростер бойцов UFC, для них бразилец – сладкий соперник, а Адесанья – непроходимая стена.
Условный Магомед Исмаилов закончил бы бой с Перейрой уже в первом раунде», – считает Шлеменко.
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