Шлеменко об Исинбаевой: «Наше правительство любит создавать кумиров, в основном тянут олимпийцев. Те, кто не сидят на гособеспечении, больше любят страну»

Александр Шлеменко высказался о скандале с Еленой Исинбаевой.

«Стадион в честь Исинбаевой хотят переименовать? Да, слышал об этом. Согласен.

Почему? Это и есть наша большая проблема. Я не понимаю, зачем мы сами себе создаем кумиров. То есть наше правительство любит создавать кумиров.

Я сейчас не про Елену Исинбаеву. Это ее жизнь, ей разбираться, но если человек даже не живет в России, если человек не делает ничего для России, а еще хуже, когда человек высказывается против действий своей страны в сложный период, зачем нам-то тогда превозносить его?

У нас на самом деле со спортсменами есть большая проблема. Мы берем людей, превозносим их за спортивный результат, но потом разочаровываемся, когда они говорят за жизненные понятия, или как нужно по жизни двигаться. Но если ты пятикратный-шестикратный чемпион мира, олимпийский чемпион, хорош в этом виде спорта, это не значит, что ты во всех видах хорош. А у нас за уши берут и тянут.

В основном так тянут олимпийцев. Я из неолимпийского вида пришел. Не было господдержки, меня не тянули. Согласитесь, что те, кто не сидят на гособеспечении, больше любят свою страну. Они от нее не уезжают, хотя есть возможности, что-то пытаются делать, работают с молодежью.

А у нас происходит так, что сами человека подняли, сами построили ему комплекс и сами назвали комплекс его именем. А потом он косяка спорол, и давай теперь убирать...

Нет, я не против, но тут нужно конкретно углубляться. Много лет нам говорили, что все иностранное лучше. А мы здесь, получается, живем в говне, едим говно, носим говно, и сами мы говно. Но это же не подход», – заявил экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко.

Александр Шлеменко: «Не позволю, чтобы мой сын стал терпилой»

Дмитрий Песков: «Совершенно не важно, где живет Исинбаева. В честь нее столько раз играл наш гимн и поднимался наш флаг, что это нельзя забывать»