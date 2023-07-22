Шлеменко об Исинбаевой: «Наше правительство любит создавать кумиров, в основном тянут олимпийцев. Те, кто не сидят на гособеспечении, больше любят страну»

Теги Елена Исинбаева MMA Александр Шлеменко Bellator Политика Бокс/MMA/UFC

Александр Шлеменко высказался о скандале с Еленой Исинбаевой.

«Стадион в честь Исинбаевой хотят переименовать? Да, слышал об этом. Согласен.

Почему? Это и есть наша большая проблема. Я не понимаю, зачем мы сами себе создаем кумиров. То есть наше правительство любит создавать кумиров.

Я сейчас не про Елену Исинбаеву. Это ее жизнь, ей разбираться, но если человек даже не живет в России, если человек не делает ничего для России, а еще хуже, когда человек высказывается против действий своей страны в сложный период, зачем нам-то тогда превозносить его?

У нас на самом деле со спортсменами есть большая проблема. Мы берем людей, превозносим их за спортивный результат, но потом разочаровываемся, когда они говорят за жизненные понятия, или как нужно по жизни двигаться. Но если ты пятикратный-шестикратный чемпион мира, олимпийский чемпион, хорош в этом виде спорта, это не значит, что ты во всех видах хорош. А у нас за уши берут и тянут.

В основном так тянут олимпийцев. Я из неолимпийского вида пришел. Не было господдержки, меня не тянули. Согласитесь, что те, кто не сидят на гособеспечении, больше любят свою страну. Они от нее не уезжают, хотя есть возможности, что-то пытаются делать, работают с молодежью.

А у нас происходит так, что сами человека подняли, сами построили ему комплекс и сами назвали комплекс его именем. А потом он косяка спорол, и давай теперь убирать...

Нет, я не против, но тут нужно конкретно углубляться. Много лет нам говорили, что все иностранное лучше. А мы здесь, получается, живем в говне, едим говно, носим говно, и сами мы говно. Но это же не подход», – заявил экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко.

Александр Шлеменко: «Не позволю, чтобы мой сын стал терпилой»

Дмитрий Песков: «Совершенно не важно, где живет Исинбаева. В честь нее столько раз играл наш гимн и поднимался наш флаг, что это нельзя забывать»

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21 комментарий

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Олег Кузнецов
Ответ pashapavel
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Наша основная проблема в несменяемости власти, которая привела к тому, что исполнительная власть подчинила себе судебную и законодательную, все остальное -следствие.
+22
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Viks
Ответ avcgloronalduMU
он недалёкий что ли? Исинбаева сама себя сделала, она чемпион, она рекордсмен, а чинуши, функционеры пиарятся на ней Исинбаева хотела развивать Волгоград, но чинуши не сделали и кто виноват? сам шлема с газмпром сотрудничал и теперь поет такое?))
"Исинбаева хотела развивать Волгоград" --- Ха-ха-ха! Но развивает Тенерифе!
+22
-4
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Давай Так
драчун против шестуньи
+14
-2
+12
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Sobachkin
Вот Шлеменко не терпило, как писал он,, а полностью поддерживает курс страны.... И даже поэтому он хочет во власть и отказался от UFC. Молодец че. Голова отбита, образования нет, хороший депутат будет
+6
-1
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Юрий Безуглый
Ответ avcgloronalduMU
он недалёкий что ли? Исинбаева сама себя сделала, она чемпион, она рекордсмен, а чинуши, функционеры пиарятся на ней Исинбаева хотела развивать Волгоград, но чинуши не сделали и кто виноват? сам шлема с газмпром сотрудничал и теперь поет такое?))
"... но жить хочу в Монако. Почему? Базы в Волгограде нет. Что делать здесь, в городе, когда у нас просто нищий Волгоград? Страшный, старый город стал, деградировал. Дороги ужасные — машину чинить замучаешься" — помогите увидеть здесь желание развивать Волгоград) никогда она его развивать не хотела, она хотела комфорта для себя, а на Волгоград ей плевать
+4
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Viks
Мы берем людей, превозносим их за спортивный результат, но потом разочаровываемся --- Не надо очаровываться - не будешь разочаровываться.
+6
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haymaker
Ответ ДМ-1чемпион
Это проблема всего мира!? Или ты веришь в демократию и свободу слова!? А ХА ХА
Я верю, разубеди меня аргументированно
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Andy
Олимпийским чемпионам помогает государство, для которого они выигрывают медали.
А Шлеменко из неолимпийского вида куда пришел? И? Он то тут причем?
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Potsman Kazman
Когда героев спорта,
Ему отдавших годы,
Как говорится, мордой
Об асфальт! (С)
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Сергей
Вот они герои нашего времени, одна прыгала высоко, второй физиономии бил
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Петроград
Ответ ДМ-1чемпион
Это проблема всего мира!? Или ты веришь в демократию и свободу слова!? А ХА ХА
Время идёт, а туземцы продолжают настаивать, что у белых самолёты тоже из дерьма и палок, просто они лучше претворяются.
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Viks
Дурят нашего брата... Порочная практика делания из героев спорта (= развлекаловки для зрителей) героев страны.
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achrustalev
Скоро так же про Загитову будут говорить. Если уже не говорят.
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Дандрей
"Мы - лёд
Под ногами майора"(с)
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Мишаня Кравцов
Есть общая черта у интервью Шлеменко и Бубнова: их читаешь их же голосом, если авторы не слишком искаверкали прямую речь великих, и одно это уже приносит удовольствие. А что там они имели в виду не так важно.
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ДМ-1чемпион
Ответ avcgloronalduMU
он недалёкий что ли? Исинбаева сама себя сделала, она чемпион, она рекордсмен, а чинуши, функционеры пиарятся на ней Исинбаева хотела развивать Волгоград, но чинуши не сделали и кто виноват? сам шлема с газмпром сотрудничал и теперь поет такое?))
А ХА ХА. Сама себя!? А ХА ХА. Она всю жизнь сидела на бюджетных, наших деньгах! Комбайнер в поле делает в 100 раз больше для России, чем эта Исинбаева!
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pashapavel
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haymaker
Ответ ДМ-1чемпион
А ХА ХА. Просто посмотри на "выборы" в сша и что вытворяет семейка Байдена! Да можно вообще посмотреть, как западные страны плюют на международное право! Тут надо быть полным идиотом, что бы после этого верить в "демократию, свободу слова" и подобную чепуху!
Подожди, подожди, чувак. Давай конкретно. Выборы? Ок, давай выборы. Что там с ними?
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