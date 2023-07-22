Ермеков — о бое против Шлеменко: «Надеюсь, он от меня никуда не денется»

Чемпион Naiza FC и Ural FC Даурен Ермеков прокомментировал возможный поединок с россиянином Александром Шлеменко.

«Да, смотрел предыдущий его поединок — хороший бой был. Надеюсь, он от меня никуда не денется. Главное, чтобы он согласился», — сказал Ермеков.

39-летний Шлеменко в последнем бою победил удушающим Алекса Оливейру в главном событии турнира SFC.

Ранее президент Ural FC Радмир Габдуллин заявлял о планах организации поединка между между Ермековым и Шлеменко в рамках своей лиги.

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