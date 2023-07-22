Ермеков — о бое против Шлеменко: «Надеюсь, он от меня никуда не денется»

Теги MMA Александр Шлеменко Sports.ru - Казахстан Даурен Ермеков Naiza Fighting Championship Ural FC Shlemenko Fighting Championship Спорт Казахстана

Чемпион Naiza FC и Ural FC Даурен Ермеков прокомментировал возможный поединок с россиянином Александром Шлеменко.

«Да, смотрел предыдущий его поединок — хороший бой был. Надеюсь, он от меня никуда не денется. Главное, чтобы он согласился», — сказал Ермеков.

39-летний Шлеменко в последнем бою победил удушающим Алекса Оливейру в главном событии турнира SFC.

Ранее президент Ural FC Радмир Габдуллин заявлял о планах организации поединка между между Ермековым и Шлеменко в рамках своей лиги.

«Я не просто диванный эксперт». История самого влиятельного менеджера в СНГ, который в углу дает советы Физиеву и Яну

Стал известен гонорар Максума за дебютный бой в UFC

Кори Сэндхеген обратился к Максуму после дебюта в UFC

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий