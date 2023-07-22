Ермеков — о бое против Шлеменко: «Надеюсь, он от меня никуда не денется»
Чемпион Naiza FC и Ural FC Даурен Ермеков прокомментировал возможный поединок с россиянином Александром Шлеменко.
«Да, смотрел предыдущий его поединок — хороший бой был. Надеюсь, он от меня никуда не денется. Главное, чтобы он согласился», — сказал Ермеков.
39-летний Шлеменко в последнем бою победил удушающим Алекса Оливейру в главном событии турнира SFC.
Ранее президент Ural FC Радмир Габдуллин заявлял о планах организации поединка между между Ермековым и Шлеменко в рамках своей лиги.
«Я не просто диванный эксперт». История самого влиятельного менеджера в СНГ, который в углу дает советы Физиеву и Яну
Стал известен гонорар Максума за дебютный бой в UFC
Комментарии