Александр Шлеменко: «В Америке я сделал себе и имя, и карьеру. Но я всегда любил свою страну»

Теги UFC MMA Александр Шлеменко Бокс/MMA/UFC

Александр Шлеменко объяснил, почему больше никогда не выступит в США.

«Расстроюсь ли, если больше не выступлю в США? Нет. В UFC у меня боев не будет. Сегодняшняя концепция UFC – это работа на молодых проспектов.

Огромная часть моей жизни прошла в Штатах, но сейчас надо развивать свое, двигаться в другом направлении. Мне не принципиально там подраться.

В Америке я сделал себе и имя, и карьеру. Можно даже сказать, что благодаря Америке я сделал себе имя здесь, в России, но я всегда любил свою страну.

Я понимаю, зачем [выступления в США] нужны молодым бойцам. А мне – если бы это был какой‑то большой бой, то да. Но я на вещи реально смотрю», – сказал боец ММА Александр Шлеменко.

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5 комментариев

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Sobachkin
Когда был в прайме ты сам отказался от UFC, а теперь пробитый кому нужен? Только сельским промоушенам. А так сейчас у спортсменов любовь это место депутата и хорошие переводы на карту.
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avcgloronalduMU
боец был так себе всегда
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Hasan_072
Чемпион интервью
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dreamstep
Шлеменко после победы чтоли подумал что теперь все промоушены Америки его захотят? Он уже там пару лет как не нужен, бой с Гусейновым это был крест на карьере в Америке.
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