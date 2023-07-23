Александр Шлеменко: «В Америке я сделал себе и имя, и карьеру. Но я всегда любил свою страну»

Александр Шлеменко объяснил, почему больше никогда не выступит в США.

«Расстроюсь ли, если больше не выступлю в США? Нет. В UFC у меня боев не будет. Сегодняшняя концепция UFC – это работа на молодых проспектов.

Огромная часть моей жизни прошла в Штатах, но сейчас надо развивать свое, двигаться в другом направлении. Мне не принципиально там подраться.

В Америке я сделал себе и имя, и карьеру. Можно даже сказать, что благодаря Америке я сделал себе имя здесь, в России, но я всегда любил свою страну.

Я понимаю, зачем [выступления в США] нужны молодым бойцам. А мне – если бы это был какой‑то большой бой, то да. Но я на вещи реально смотрю», – сказал боец ММА Александр Шлеменко.

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