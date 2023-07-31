Гейджи заменит Махачева или Оливейру в случае травмы

Джастин Гейджи может стать запасным на бой Махачев – Оливейра.

«Джастин может стать запасным. Такой вариант возможен», – сказал представитель команды Джастина Гейджи.

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