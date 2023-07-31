Гейджи заменит Махачева или Оливейру в случае травмы
Джастин Гейджи может стать запасным на бой Махачев – Оливейра.
«Джастин может стать запасным. Такой вариант возможен», – сказал представитель команды Джастина Гейджи.
Бой Махачев – Оливейра возглавит турнир UFC 294, который пройдет в Абу-Даби 21 октября.
Порье – о дальнейших планах: «Мне предлагали бой с Дариушем, но мне это неинтересно»
Гейджи хочет бой с победителем пары Махачев – Оливейра: «Я хочу драться за титул чемпиона и доказать, что лучший в мире»
А в партере тот же Дизель ничего не смог сделать Нику Диазу, Оливейра более техничен, Джастин не сможет его там забить