Гейджи заменит Махачева или Оливейру в случае травмы

Теги UFC MMA Джастин Гейджи Ислам Махачев Чарльз Оливейра UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Джастин Гейджи может стать запасным на бой Махачев – Оливейра.

«Джастин может стать запасным. Такой вариант возможен», – сказал представитель команды Джастина Гейджи.

Бой МахачевОливейра возглавит турнир UFC 294, который пройдет в Абу-Даби 21 октября.

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3 комментария

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Aram Ambarsumyan
Ответ Kanan Jarrus
до сих пор с трудом верю, что оливейра не очканет и выйдет на бой, так что есть смысл для дастина в этом
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daiv18
Почему он так уверен победе над ним. Спору нет Джастин крут, но он также может быть потрясен в стойке, как и Оливейра, тот сильно бьет.
А в партере тот же Дизель ничего не смог сделать Нику Диазу, Оливейра более техничен, Джастин не сможет его там забить
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Kanan Jarrus
до сих пор с трудом верю, что оливейра не очканет и выйдет на бой, так что есть смысл для дастина в этом
+1
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