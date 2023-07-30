Гейджи хочет бой с победителем пары Махачев – Оливейра: «Я хочу драться за титул чемпиона и доказать, что лучший в мире»

Джастин Гейджи хочет драться за титул UFC в легком весе.

«Вы все прекрасно знаете, что я хочу драться за титул чемпиона, и будут биться в октябре.

Хочу доказать, что я лучший в мире. Победа, ничья или поражение, но вы всегда получите от меня максимальную самоотдачу.

Как я сказал, удача и шанс – факторы, но я готов идти на этот риск хоть каждый день», – сказал обладатель титула BMF Джастин Гейджи.

Гейджи – о победе над Порье: «Спасибо Господу, что удача и шанс были на моей стороне»

Видео нокаута: Гейджи вырубил Порье хай-киком