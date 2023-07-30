Гейджи хочет бой с победителем пары Махачев – Оливейра: «Я хочу драться за титул чемпиона и доказать, что лучший в мире»

Теги UFC легкий вес (MMA) Дастин Порье Джастин Гейджи Ислам Махачев Чарльз Оливейра UFC 291 Бокс/MMA/UFC

Джастин Гейджи хочет драться за титул UFC в легком весе.

«Вы все прекрасно знаете, что я хочу драться за титул чемпиона, Махачев и Оливейра будут биться в октябре.

Хочу доказать, что я лучший в мире. Победа, ничья или поражение, но вы всегда получите от меня максимальную самоотдачу.

Как я сказал, удача и шанс – факторы, но я готов идти на этот риск хоть каждый день», – сказал обладатель титула BMF Джастин Гейджи.

Гейджи – о победе над Порье: «Спасибо Господу, что удача и шанс были на моей стороне»

Видео нокаута: Гейджи вырубил Порье хай-киком 

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7 комментариев

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Мурад Сабиев
И ты это заслужил, как никто другой!
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Ноябрьский Набат
Ответ hala18
Позорники, бой десятилетия минимум был час назад, хоть бы кто то из редакторов написал, я Кроуфорд Спенс имею ввиду, а то они и это не поймут
Всё написано уже, все кому надо прочитали.
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Евгений Цыбульников
Ответ hala18
Позорники, бой десятилетия минимум был час назад, хоть бы кто то из редакторов написал, я Кроуфорд Спенс имею ввиду, а то они и это не поймут
Была новость
https://www.sports.ru/boxing/1115341159-krouford-nokautiroval-spensa-v-devyatom-raunde.html
+1
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Barabakan
Ответ hala18
Позорники, бой десятилетия минимум был час назад, хоть бы кто то из редакторов написал, я Кроуфорд Спенс имею ввиду, а то они и это не поймут
После отмены многих боёв, интересных со спортивной точки зрения, в пользу денежных боёв - бокс стал многим не так интересен как раньше.
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